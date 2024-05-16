Бывшева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывшева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бывшев Еремей Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бывшева Александра Еремеевна

Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бывшева Матрона Еремеевна

Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывшев Дмитрий Еремеевич

Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывшев Григорий Еремеевич

Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович

Рождение ребёнка
21.07.1920

Сын: Бывшев Михаил Еремеевич

Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович

Смерть
Неизвестно

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