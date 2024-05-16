Бывшева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бывшева Александра Еремеевна
Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бывшева Матрона Еремеевна
Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бывшев Григорий Еремеевич
Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович
Рождение ребёнка
21.07.1920
Отец ребёнка: Бывшев Еремей Феофанович
Смерть
Неизвестно