Сардалова (Кочергина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сардалова (Кочергина) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1995

Отец: Кочергин Иван Петрович

Мать: Кочергина (Кондрашева) Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сардалов Аслан

Рождение ребёнка
07.09.2015

Дочь: Сардалова Элина Аслановна

Отец ребёнка: Сардалов Аслан

Рождение ребёнка
07.07.2017

Дочь: Сардалова Милана Аслановна

Отец ребёнка: Сардалов Аслан

Рождение ребёнка
21.01.2021

Дочь: Сардалова Тамила Аслановна

Отец ребёнка: Сардалов Аслан

Рождение ребёнка
08.03.2024

Дочь: Сардалова Ясмина Аслановна

Отец ребёнка: Сардалов Аслан

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