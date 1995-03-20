Сардалова (Кочергина) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сардалов Аслан
Рождение ребёнка
07.09.2015
Дочь: Сардалова Элина Аслановна
Отец ребёнка: Сардалов Аслан
Рождение ребёнка
07.07.2017
Дочь: Сардалова Милана Аслановна
Отец ребёнка: Сардалов Аслан
Рождение ребёнка
21.01.2021
Дочь: Сардалова Тамила Аслановна
Отец ребёнка: Сардалов Аслан
Рождение ребёнка
08.03.2024
Дочь: Сардалова Ясмина Аслановна
Отец ребёнка: Сардалов Аслан