Непотерин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения?.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1919
Дочь: Пономарева Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Грицова Мария
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Непотерина Валерия (Лира) Николаевна
Мать ребёнка: Грицова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грицова Мария
Смерть
Неизвестно