Непотерин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непотерин Николай Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.11.1919

Дочь: Пономарева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Грицова Мария

Вербилки, Талдомский, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Непотерина Валерия (Лира) Николаевна

Мать ребёнка: Грицова Мария

Вербилки, Талдомский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицова Мария

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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