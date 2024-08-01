Вологжанина (Преснецова) Евдокия
Место рожденияд. Клюевская
Дата рождения22.02.1821
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1821
Отец: Преснецов Фома
Крещение
27.02.1821
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: восприемница тоя деревни отданнаго в военную службу Кондрата Леушина жена Феодосия Иаковлева дочь
Бракосочетание
05.02.1840
Муж: Вологжанин Степан
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1848
Дочь: (Вологжанина) Параскева
Отец ребёнка: Вологжанин Степан
Рождение ребёнка
13.10.1848
Дочь: (Вологжанина) Параскева
Отец ребёнка: Вологжанин Степан
Рождение ребёнка
02.07.1852
Дочь: (Вологжанина) Ольга
Отец ребёнка: Вологжанин Степан
Рождение ребёнка
18.03.1857
Сын: Вологжанин Захар
Отец ребёнка: Вологжанин Степан
Смерть
После 1897