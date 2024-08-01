Вологжанина (Преснецова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВологжанина (Преснецова) Евдокия

Вологжанина (Преснецова) Евдокия

Место рождения

д. Клюевская

Дата рождения

22.02.1821

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1821

Отец: Преснецов Фома

Мать: Преснецова (Волгина) Ефимия

Крещение
27.02.1821
Елгань, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: восприемница тоя деревни отданнаго в военную службу Кондрата Леушина жена Феодосия Иаковлева дочь
Бракосочетание
05.02.1840

Муж: Вологжанин Степан

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1848

Дочь: (Вологжанина) Параскева

Отец ребёнка: Вологжанин Степан

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.10.1848

Дочь: (Вологжанина) Параскева

Отец ребёнка: Вологжанин Степан

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.07.1852

Дочь: (Вологжанина) Ольга

Отец ребёнка: Вологжанин Степан

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.03.1857

Сын: Вологжанин Захар

Отец ребёнка: Вологжанин Степан

Русские Тимши, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.