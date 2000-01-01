Гуляев Владимир Иванивич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Владимир Иванивич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гуляев Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуляев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенкина Елена Вдадимировна

Мать ребёнка: Гуляева Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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