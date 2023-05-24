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Прасковья Сергеева

Место рождения

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1756 ст.

Дата смерти

После 1795 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Романов

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Иван Козмин

Отец ребёнка: Козма Романов

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Козмина

Отец ребёнка: Козма Романов

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Владимир Козмин

Отец ребёнка: Козма Романов

Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1795 ст.
Воспушка, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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