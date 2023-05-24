Прасковья Сергеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756 ст.
Дата смертиПосле 1795 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Романов
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Иван Козмин
Отец ребёнка: Козма Романов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Козмина
Отец ребёнка: Козма Романов
Рождение ребёнка
1794
Сын: Владимир Козмин
Отец ребёнка: Козма Романов
Смерть
После 1795 ст.