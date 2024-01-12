Дегтярева Валентина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева Валентина Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтярев Иннокентий Иванович

Мать: Горохова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1987

Дочь: Куличкина Варвара Валериановна

Отец ребёнка: Куличкин Валериан Данилович

Рождение ребёнка
17.03.1987

Дочь: Куличкина Анна Валериановна

Отец ребёнка: Куличкин Валериан Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куличкин Николай Валерианович

Отец ребёнка: Куличкин Валериан Данилович

Смерть
Неизвестно
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