Дегтярева Валентина Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1987
Дочь: Куличкина Варвара Валериановна
Отец ребёнка: Куличкин Валериан Данилович
Рождение ребёнка
17.03.1987
Дочь: Куличкина Анна Валериановна
Отец ребёнка: Куличкин Валериан Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куличкин Николай Валерианович
Отец ребёнка: Куличкин Валериан Данилович
Смерть
Неизвестно