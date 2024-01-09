Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Отец

1766 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Плесовских Трифон Исаев

Мать: Евдокия Панфиловна

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