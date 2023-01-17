Осипова Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Майкова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова ? Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Апполинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область