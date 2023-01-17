Осипова Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Майкова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.03.1893 ст.

Сын: Осипов Иосиф Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.06.1912 ст.

Сын: Осипов Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова ? Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Апполинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипов Дмитрий Семёнович

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Дмитрий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
1943
Камешница, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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