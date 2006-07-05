Бурханова Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1951
Дата смерти05.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.01.1977
Дочь: Пелевина Ольга Шавкатовна
Отец ребёнка: Бурханов Шавкат Насрутдинович
Рождение ребёнка
31.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурханов Шавкат Насрутдинович
Смерть
05.07.2006