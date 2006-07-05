Бурханова Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурханова Нина Григорьевна

Бурханова Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1951

Дата смерти

05.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1977

Дочь: Пелевина Ольга Шавкатовна

Отец ребёнка: Бурханов Шавкат Насрутдинович

Рождение ребёнка
31.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурханов Шавкат Насрутдинович

Смерть
05.07.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close