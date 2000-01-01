Дмитрий (1) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий (1)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1812

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1812

Отец: Егор Федоров

Мать: Екатерина Григорьева

Смерть
1813
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