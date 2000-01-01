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Дмитрий (1)
Дмитрий (1)
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1812
Дата смерти
1813
Пол
Мужской
Отец
Егор Федоров
1787 г.р.
Мать
Екатерина Григорьева
Около 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1812
Отец:
Егор Федоров
Мать:
Екатерина Григорьева
Смерть
1813
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