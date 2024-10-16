Снегирев Никита Кондратьевич 08.09.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Снегирев Никита Кондратьевич

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Место рождения

д. Туманово, Солонешенская волость, Бийский уезд, Томская Губерния

Дата рождения

08.09.1904 ст.

Дата смерти

17.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904 ст.

Отец: Снегирев Кондратий Спиридонович

Мать: Снегирева Агафья Кирилловна

д. Туманово, Солонешенская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Бракосочетание
1924

Жена: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Снегирев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Снегирев Алексей Никитич

Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.01.1933

Сын: Снегирев Гаврил Никитич

Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна

д. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.05.1935

Сын: Снегирев Николай Никитич

Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна

с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.1938

Сын: Снегирев Василий Никитич

Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна

с. Талица, Усть- Канский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна

с. Владимировка, Усть- Канский район, Алтайский край
Смерть
17.01.1943
г. Россошь, Воронежская область

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