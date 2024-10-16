Снегирев Никита Кондратьевич
Место рожденияд. Туманово, Солонешенская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Дата рождения08.09.1904 ст.
Дата смерти17.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1904 ст.
д. Туманово, Солонешенская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
1925
Сын: Снегирев Григорий Никитич
Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.01.1933
Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна
д. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.05.1935
Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна
с. Черемшанка, Солонешенский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
15.08.1938
Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна
с. Талица, Усть- Канский район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Снегирева (Копицина) Варвара Лазаревна
с. Владимировка, Усть- Канский район, Алтайский край
Смерть
17.01.1943
г. Россошь, Воронежская область