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Глушков Митрофан
Глушков Митрофан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1673
Дата смерти
Около 1740
Пол
Мужской
Отец
Глушков Киприан
1640 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец:
Глушков Киприан
Мать: не указана
Смерть
Около 1740
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