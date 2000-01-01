Глушков Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Митрофан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

Около 1740

Пол

Мужской

Отец

1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: Глушков Киприан

Мать: не указана

Смерть
Около 1740
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