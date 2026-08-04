(Жемчужникова) ЕЛЕНА ЛЬВОВНА 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

(Жемчужникова) ЕЛЕНА ЛЬВОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1858

умерла 1952

Супруги
Павлов НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧОколо 1855 г.р.
Дети
Павлова ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА1880 г.р.
Павлов СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1879

Муж: Павлов НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Павлова ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Отец ребёнка: Павлов НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1882

Сын: Павлов СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Павлов НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Смерть
1952

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