(Жемчужникова) ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
женский, родилась 1858
умерла 1952
Супруги
Павлов НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧОколо 1855 г.р.
Дети
Павлова ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА1880 г.р.
Павлов СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Павлова ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Отец ребёнка: Павлов НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Павлов НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Смерть
1952