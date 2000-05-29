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Важенин Глеб Алексеевич
Важенин Глеб Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Важенин Алексей
Мать
Важенина Галина Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2000
Отец:
Важенин Алексей
Мать:
Важенина Галина Николаевна
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