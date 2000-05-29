Важенин Глеб Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важенин Глеб Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2000

Отец: Важенин Алексей

Мать: Важенина Галина Николаевна

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