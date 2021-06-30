Горбунова Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.2001
Сын: Скажутин Владислав Дмитриевич
Отец ребёнка: Скажутин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скажутин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Скажутин Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.2021