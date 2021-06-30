Горбунова Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.2001

Сын: Скажутин Владислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Скажутин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скажутин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Скажутин Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скажутин Дмитрий Сергеевич

Смерть
30.06.2021
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