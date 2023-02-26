Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Быков Василий Васильевич

Мать: Быкова Нина Николаевна

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