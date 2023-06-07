Иван Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Вычислено 1863 г.р.
Вычислено 1865 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Александр Николаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Гаврилова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Гаврилова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно
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