Иван Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Александр Николаев
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Гаврилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Неизвестно