не известно Николай Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдине известно Николай Тихонович

не известно Николай Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Не Известно не известно

Мать ребёнка: Понкратова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Понкратова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понкратова Мария Алексеевна

2 муж
Место жительства
Неизвестно
Рудаки, Витебский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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