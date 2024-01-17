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Боталов Захар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Боталов Иван Харитонович

Мать: Боталова Наталья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Евдокия

Рождение ребёнка
1813

Сын: Боталов Федор Захарович

Мать ребёнка: Боталова Евдокия

Рождение ребёнка
1814

Сын: Боталов Гаврил Захарович

Мать ребёнка: Боталова Евдокия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Боталов Степан Захарович

Мать ребёнка: Боталова Евдокия

Рождение ребёнка
1826

Сын: Боталов Василий Захарович

Мать ребёнка: Боталова Евдокия

Рождение ребёнка
1827

Сын: Боталов Василий Захарович

Мать ребёнка: Боталова Евдокия

Рождение ребёнка
1834

Сын: Боталов Василий Захарович

Мать ребёнка: Боталова Евдокия

Смерть
Неизвестно

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