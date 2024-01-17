Боталов Захар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Евдокия
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Боталова Евдокия
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Боталова Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Боталова Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1834
Смерть
Неизвестно