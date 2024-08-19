Gusare (Zukers) Anne Janis M.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gusārs Jānis
Рождение ребёнка
?.12.1849
Сын: Gusare Pavuls
Отец ребёнка: Gusārs Jānis
Рождение ребёнка
?.09.1851
Дочь: (Gusare) Edde
Отец ребёнка: Gusārs Jānis
Рождение ребёнка
?.01.1855
Дочь: (Gusare) Marija
Отец ребёнка: Gusārs Jānis
Рождение ребёнка
?.04.1858
Дочь: (Gusare) Ilze
Отец ребёнка: Gusārs Jānis
Рождение ребёнка
?.01.1861
Сын: Gusare Janis
Отец ребёнка: Gusārs Jānis
Рождение ребёнка
?.03.1865
Дочь: (Gusare) Anne
Отец ребёнка: Gusārs Jānis
Рождение ребёнка
?.11.1867
Сын: Gusare Peters
Отец ребёнка: Gusārs Jānis