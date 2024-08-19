Gusare (Zukers) Anne Janis M. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gusare (Zukers) Anne Janis M.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

1849 г.р.
1851 г.р.
1855 г.р.
1858 г.р.
1861 г.р.
1865 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gusārs Jānis

Рождение ребёнка
?.12.1849

Сын: Gusare Pavuls

Отец ребёнка: Gusārs Jānis

Рождение ребёнка
?.09.1851

Дочь: (Gusare) Edde

Отец ребёнка: Gusārs Jānis

Рождение ребёнка
?.01.1855

Дочь: (Gusare) Marija

Отец ребёнка: Gusārs Jānis

Рождение ребёнка
?.04.1858

Дочь: (Gusare) Ilze

Отец ребёнка: Gusārs Jānis

Рождение ребёнка
?.01.1861

Сын: Gusare Janis

Отец ребёнка: Gusārs Jānis

Рождение ребёнка
?.03.1865

Дочь: (Gusare) Anne

Отец ребёнка: Gusārs Jānis

Рождение ребёнка
?.11.1867

Сын: Gusare Peters

Отец ребёнка: Gusārs Jānis

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