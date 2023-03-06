Головина Неонилла Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Неонилла Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Головин Филипп Ефимович

Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Головина) Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Головин Едвоким Ефимович

Отец ребёнка: Головин Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно

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