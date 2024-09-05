Герасименко Марк Дормидонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко Марк Дормидонтович

Место рождения

Покошичи

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1906 г.р.

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Герасименко (Пониматченко) Елисавета Алексеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.03.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасименко (Пониматченко) Елисавета Алексеевна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1906

Сын: Герасименко Сергей Маркович

Мать ребёнка: Герасименко (Пониматченко) Елисавета Алексеевна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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