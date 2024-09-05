Герасименко Марк Дормидонтович
Место рожденияПокошичи
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1901
Рождение ребёнка
10.03.1904
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасименко (Пониматченко) Елисавета Алексеевна
Рождение ребёнка
10.09.1906
Сын: Герасименко Сергей Маркович
Мать ребёнка: Герасименко (Пониматченко) Елисавета Алексеевна
Смерть
Неизвестно