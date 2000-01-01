Веретенников Андрей Екимович
Место рожденияУдмуртская Республика Старозятцинский район,Мучинский выселок
Дата рождения1903
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Удмуртская Республика Старозятцинский район,Мучинский выселок
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Веретенникова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Веретенникова Марина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Леонтий Андреевич
Мать ребёнка: Веретенникова Марина Васильевна
Смерть
?.02.1942