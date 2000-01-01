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Веретенников Андрей Екимович

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Место рождения

Удмуртская Республика Старозятцинский район,Мучинский выселок

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Удмуртская Республика Старозятцинский район,Мучинский выселок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веретенникова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Веретенникова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Веретенникова Марина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веретенников Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Веретенникова Марина Васильевна

Смерть
?.02.1942
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