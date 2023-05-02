Титов Василий Сергеевич
мужской, родился 1838
умер Неизвестно
Супруги
Титова (Миляева) Параскева Ефимовна1844 г.р.
Дети
Николаева (Титова) Анна ВасильевнаОколо 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Николаева (Титова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Титова (Миляева) Параскева Ефимовна
Кашира, Кашира, Московская область
Смерть
Неизвестно