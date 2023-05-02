Титов Василий Сергеевич 1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Титов Василий Сергеевич

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 1838

умер Неизвестно

Супруги
Титова (Миляева) Параскева Ефимовна1844 г.р.
Дети
Николаева (Титова) Анна ВасильевнаОколо 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова (Миляева) Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Николаева (Титова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Титова (Миляева) Параскева Ефимовна

Кашира, Кашира, Московская область

Смерть
Неизвестно

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