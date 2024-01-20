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Исакова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Семен Христофорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Исаков Петр Семенович

Отец ребёнка: Исаков Семен Христофорович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Исаков Иннокентий Семенович

Отец ребёнка: Исаков Семен Христофорович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Исаков Николай Семенович

Отец ребёнка: Исаков Семен Христофорович

Смерть
Неизвестно

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