Ликсонов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1960
Дата смерти28.12.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.07.1979
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.12.1980
Сын: Ликсонов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1990
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Иваново
Смерть
28.12.2016