Ликсонов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ликсонов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1960

Дата смерти

28.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1979

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.12.1980

Сын: Ликсонов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.1990

Сын: Ликсонов Артем Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иваново
Смерть
28.12.2016
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