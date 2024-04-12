Тухканен Алма Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТухканен Алма Ивановна

Тухканен Алма Ивановна

avatar

Место рождения

Кривец, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.03.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920

Отец: не указан

Мать: В поисках

Кривец, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1951

Дочь: Рубкова Магдалина Георгиевна

Отец ребёнка: Тухканен Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухканен Лариса

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухканен Люся

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тухканен Лидия Матвеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close