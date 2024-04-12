Тухканен Алма Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.03.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920
Мать: В поисках
Рождение ребёнка
15.01.1951
Дочь: Рубкова Магдалина Георгиевна
Отец ребёнка: Тухканен Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухканен Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухканен Люся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухканен Лидия Матвеевна
Смерть
Неизвестно