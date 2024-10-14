Вертлюгова Клавдия Васильевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

Вертлюгова Клавдия Васильевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1896

умерла Неизвестно

Супруги
Вертлюгов Николай ФедоровичОколо 1893 г.р.
Дети
(Вертлюгова) Ольга Николаевна05.07.1919 г.р.
Вертлюгов Сергей Николаевич1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертлюгов Николай Федорович

Рождение ребёнка
05.07.1919

Дочь: (Вертлюгова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Вертлюгов Николай Федорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Вертлюгов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Вертлюгов Николай Федорович

Смерть
Неизвестно

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