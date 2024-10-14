Вертлюгова Клавдия Васильевна
женский, родилась 1896
умерла Неизвестно
Супруги
Вертлюгов Николай ФедоровичОколо 1893 г.р.
Дети
(Вертлюгова) Ольга Николаевна05.07.1919 г.р.
Вертлюгов Сергей Николаевич1921 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.07.1919
Дочь: (Вертлюгова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Вертлюгов Николай Федорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вертлюгов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Вертлюгов Николай Федорович
Смерть
Неизвестно