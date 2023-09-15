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Антонов Михаил Иванович

Место рождения

Опеческий посад, Боровический уезд, Новгородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Опеческий посад, Боровический уезд, Новгородская губерния
Бракосочетание
1900

Жена: Антонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Антонов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Антонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.

Дочь: Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Антонова Анна Ивановна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.

Сын: Антонов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Антонова Анна Ивановна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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