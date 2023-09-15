Антонов Михаил Иванович
Место рожденияОпеческий посад, Боровический уезд, Новгородская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Опеческий посад, Боровический уезд, Новгородская губерния
Бракосочетание
1900
Жена: Антонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Антонов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Антонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1904 ст.
Дочь: Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Антонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.
Сын: Антонов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Антонова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно