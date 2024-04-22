Войняк Иван Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Войняк Еремей Иванович
Мать: Войняк Мария Степановна
Рождение ребёнка
Около 1877
Мать ребёнка: Войняк Евфросиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Топор Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Войняк Евфросиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.09.1884 ст.
Сын: Войняк Митрофан (Трофим) Иванович
Мать ребёнка: Войняк Евфросиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
06.07.1895 ст.
Дочь: Войняк Евфимия Ивановна
Мать ребёнка: Войняк Евфросиния Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войняк Акилина Петровна
Смерть
Неизвестно