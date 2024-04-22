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Войняк Иван Еремеевич

Место рождения

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Войняк Еремей Иванович

Мать: Войняк Мария Степановна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Войняк Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Войняк Евфросиния Игнатьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Топор Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Войняк Евфросиния Игнатьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1884 ст.

Сын: Войняк Митрофан (Трофим) Иванович

Мать ребёнка: Войняк Евфросиния Игнатьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1895 ст.

Дочь: Войняк Евфимия Ивановна

Мать ребёнка: Войняк Евфросиния Игнатьевна

Молодово, Хотинский уезд, Бессарабская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войняк Евфросиния Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войняк Акилина Петровна

Смерть
Неизвестно
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