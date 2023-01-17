Радаева (Карпова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радаева (Карпова) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Низовка, Каменский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

03.08.1909

Дата смерти

25.08.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Низовка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.08.1938

Сын: Радаев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Радаев Михаил Михайлович

Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
25.08.1977
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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