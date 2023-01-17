Радаева (Карпова) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения03.08.1909
Дата смерти25.08.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1938
Сын: Радаев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Радаев Михаил Михайлович
Андреевка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
25.08.1977
Пенза, город Пенза, Пензенская область