Колочкова Мавра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Петр Васильевич
Мать: Параскева Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Фомино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Замуж отдана до 1882 года, в сентябре 1882 восприемница у Ефросиньи Ивановны с фамилией мужа