Колочкова Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колочкова Мавра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Петр Васильевич

Мать: Параскева Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Фомино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Замуж отдана до 1882 года, в сентябре 1882 восприемница у Ефросиньи Ивановны с фамилией мужа

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