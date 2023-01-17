Марьица
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1587
Дата смертиПосле 1647
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1587
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1617
Сын: Михайловых Ивашко Иванов сын
Отец ребёнка: Ивашко Михайлов сын
Бракосочетание
Около 1617
Муж: Ивашко Михайлов сын
Рождение ребёнка
Около 1624
Сын: Михайловых Федка Иванов сын
Отец ребёнка: Ивашко Михайлов сын
Место жительства
1647
Смерть
После 1647