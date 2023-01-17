Марьица — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьица

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1587

Дата смерти

После 1647

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1587 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1587

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1617

Сын: Михайловых Ивашко Иванов сын

Отец ребёнка: Ивашко Михайлов сын

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Около 1617

Муж: Ивашко Михайлов сын

Рождение ребёнка
Около 1624

Сын: Михайловых Федка Иванов сын

Отец ребёнка: Ивашко Михайлов сын

Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Место жительства
1647
Татарское, Чердынский уезд, Пермская губерния
Смерть
После 1647
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