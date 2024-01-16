Стативкина (Щаенкова) Ольга Никифоровна
Место рождения
Дата рождения08.07.1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1870 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стативкин Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Стативкин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стативкин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рыжкова) Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Рыжков Яков Матвеевич
Бракосочетание
10.11.1886 ст.
ПО ЖЕНИХУ КАРДАИЛОВСКОЙ СТАНИЦЫ КАЗАКИ ФИЛАТ СТАТИВКИН, КОНСТАНТИН СТРИЖИКОЗИН, ПО НЕВЕСТЕ КАЗАКИ ЕЛИСЕЙ СЕРЯКОВ И ИВАН ЩАЕНКОВ
Рождение ребёнка
03.02.1889
Дочь: Николаенко (Стативкина) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Стативкин Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Стативкин Пётр Гаврилович
Отец ребёнка: Стативкин Гавриил Михайлович
Бракосочетание
После 1900
Смерть
Неизвестно