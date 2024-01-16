Стативкина (Щаенкова) Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтативкина (Щаенкова) Ольга Никифоровна

Стативкина (Щаенкова) Ольга Никифоровна

Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.07.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1870 ст.

Отец: Щаенков Никифор Иванов

Мать: Щаенкова Наталья Степановна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стативкин Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Стативкин Гавриил Михайлович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стативкин Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыжков Яков Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рыжкова) Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Рыжков Яков Матвеевич

Бракосочетание
10.11.1886 ст.

Муж: Стативкин Гавриил Михайлович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
ПО ЖЕНИХУ КАРДАИЛОВСКОЙ СТАНИЦЫ КАЗАКИ ФИЛАТ СТАТИВКИН, КОНСТАНТИН СТРИЖИКОЗИН, ПО НЕВЕСТЕ КАЗАКИ ЕЛИСЕЙ СЕРЯКОВ И ИВАН ЩАЕНКОВ
Рождение ребёнка
03.02.1889

Дочь: Николаенко (Стативкина) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Стативкин Гавриил Михайлович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Стативкин Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Стативкин Гавриил Михайлович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
После 1900

Муж: Рыжков Яков Матвеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.