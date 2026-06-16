Шипицина (Федорова) Феодосия Георгиевна
женский, родилась 1892
умерла Неизвестно
Супруги
Шипицин Иван Васильевич1895 г.р.
Дети
(Шипицына) Анна Ивановна23.01.1918 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Восприемник
01.08.1908 ст.
Восприемник
08.03.1909 ст.
Восприемник
01.01.1912 ст.
Бракосочетание
21.01.1913 ст.
Восприемник
28.03.1916 ст.
Восприемник
11.09.1916 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1918 ст.
Дочь: (Шипицына) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шипицин Иван Васильевич
Шипицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно