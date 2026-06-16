Шипицина (Федорова) Феодосия Георгиевна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Шипицина (Федорова) Феодосия Георгиевна

Автор
АК
Колотова А.

женский, родилась 1892

умерла Неизвестно

Супруги
Шипицин Иван Васильевич1895 г.р.
Дети
(Шипицына) Анна Ивановна23.01.1918 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край

Восприемник
01.08.1908 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Евдокия Георгиевна Колотова

Восприемник
08.03.1909 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Тарас Сергеевич ? Квашнин?

Восприемник
01.01.1912 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Василий Михайлович Коровин

Бракосочетание
21.01.1913 ст.

Муж: Шипицин Иван Васильевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Николаевская церковь | Архивный документ | ГАНО (Новосибирск) ГАНО. Д-156, оп.1, д.4588, л. 80об-81

Восприемник
28.03.1916 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Матрона Игнатьевна Фомина

Восприемник
11.09.1916 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Петр Николаевич Федоров

Рождение ребёнка
23.01.1918 ст.

Дочь: (Шипицына) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шипицин Иван Васильевич

Шипицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Архивный документ | ГАНО (Новосибирск) Д-156, оп.1, д.4589в, л. 3об-4

Смерть
Неизвестно

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