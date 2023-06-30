Карлаганова (Емельянова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1955
Отец: Емельянов Михаил
Мать: Емельянова Идея Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карлаганов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
28.12.1980
Дочь: Смолякова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Карлаганов Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
29.01.1986
Дочь: Енина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Карлаганов Михаил Семёнович