Карлаганова (Емельянова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлаганова (Емельянова) Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1955

Отец: Емельянов Михаил

Мать: Емельянова Идея Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлаганов Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
28.12.1980

Дочь: Смолякова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Карлаганов Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
29.01.1986

Дочь: Енина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Карлаганов Михаил Семёнович

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