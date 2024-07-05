Болтнев Евгений Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Болтнев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кох (Болтнева) Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтнева Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Больтнев Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно

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