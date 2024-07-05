Болтнев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кох (Болтнева) Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтнева Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Больтнев Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Болтнева (Устинова) Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно