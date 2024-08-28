Воронова (Зубаха) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.12.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1971
Рождение ребёнка
17.09.1971
Дочь: Воронова Ирина Олеговна
Отец ребёнка: Воронов Олег Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1979
Дочь: Бакина (Воронова) Александра Олеговна
Отец ребёнка: Воронов Олег Николаевич
Смерть
Неизвестно