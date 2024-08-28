Воронова (Зубаха) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Зубаха) Анна Ивановна

Место рождения

Зачепиловка, Полтавська область

Дата рождения

19.12.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Зачепиловка, Полтавська область
Бракосочетание
07.01.1971

Муж: Воронов Олег Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
17.09.1971

Дочь: Воронова Ирина Олеговна

Отец ребёнка: Воронов Олег Николаевич

Рождение ребёнка
10.05.1979

Дочь: Бакина (Воронова) Александра Олеговна

Отец ребёнка: Воронов Олег Николаевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Смерть
Неизвестно

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