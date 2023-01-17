Соколов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Дмитрий Иванович

Соколов Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Иван Гаврилович

Мать: Соколова Варвара Александровна

Рождение ребёнка
04.02.1898

Дочь: Соколова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Николаевна

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Николаевна

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Во время войны служил в Свердловской области, охранял промышленные и ж/д объекты. Году в 43-ем по каким-то причинам был демобилизован.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессонова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Николаевна

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close