Лоскутова Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле ?.06.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
или Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Лазаревич
Бракосочетание
До ?.12.1884
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.
Сын: Лоскутов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Лазаревич
Восприемник: Кузнецовской волости п. Ершова Андрей Макаров Шабалин. лл. 180 об. 181
Рождение ребёнка
31.10.1887 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Лазаревич
1.11.1887 года крещение. Родители: василий Лазарев Лоскутов и зж Евдокия Михайлова. Восприемник: вдова умершего Лазаря Елизарова Лоскутова жена Анна Иустинова. лл. 57 об. 58.
Смерть
После ?.06.1911