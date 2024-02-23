Лоскутова Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Евдокия Максимовна

Лоскутова Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После ?.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

или Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Лазаревич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Лазаревич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
До ?.12.1884

Муж: Лоскутов Василий Лазаревич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.

Сын: Лоскутов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Лазаревич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник: Кузнецовской волости п. Ершова Андрей Макаров Шабалин. лл. 180 об. 181
Рождение ребёнка
31.10.1887 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Лазаревич

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
1.11.1887 года крещение. Родители: василий Лазарев Лоскутов и зж Евдокия Михайлова. Восприемник: вдова умершего Лазаря Елизарова Лоскутова жена Анна Иустинова. лл. 57 об. 58.
Смерть
После ?.06.1911
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.