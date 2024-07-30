Залилов Ринат Халилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
МР Янгиюль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1976
Дочь: Залилова Юлия Ринатовна
Мать ребёнка: Залилова (Бочарова) Татьяна
Рождение ребёнка
08.08.1977
Дочь: Залилова (Гаязова) Ольга Ринатовна
Мать ребёнка: Залилова (Бочарова) Татьяна
Рождение ребёнка
26.06.1988
Сын: Залилов Дмитрий Ринатович
Мать ребёнка: Залилова (Бочарова) Татьяна