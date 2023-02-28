Иван Егоров
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Егор Антонов
Мать: Фекла Егорова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Федосья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Рождение ребёнка
1868
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Пелагея Ефимова
Смерть
Неизвестно