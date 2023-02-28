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Иван Егоров

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Егор Антонов

Мать: Фекла Егорова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Федосья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Пелагея Ефимова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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