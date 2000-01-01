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Бакулин Виктор Николаевич
Бакулин Виктор Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Бакулин Николай Дмитриевич
1908 г.р.
Мать
Бакулина (Сударикова) Капитолина Андреевна
Около 1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Бакулин Николай Дмитриевич
Мать:
Бакулина Капитолина Андреевна
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