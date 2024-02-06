Авдотья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Киселев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Андреевич

Бутырки, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1834 и 1850
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