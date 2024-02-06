Авдотья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Егор
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Киселев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Андреевич
Бутырки, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 1834 и 1850