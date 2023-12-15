Губина Параскева Фокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубина Параскева Фокиевна

Губина Параскева Фокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Филип Савин

Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Губин Кирилл Филипов

Отец ребёнка: Губин Филип Савин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Губин Петр Филипов

Отец ребёнка: Губин Филип Савин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Губин Василий Филипов

Отец ребёнка: Губин Филип Савин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Сын: Губин Михаил Филипов

Отец ребёнка: Губин Филип Савин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.