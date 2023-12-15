Губина Параскева Фокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Филип Савин
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Губин Кирилл Филипов
Отец ребёнка: Губин Филип Савин
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Сын: Губин Петр Филипов
Отец ребёнка: Губин Филип Савин
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Отец ребёнка: Губин Филип Савин
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Сын: Губин Михаил Филипов
Отец ребёнка: Губин Филип Савин
Смерть
Неизвестно