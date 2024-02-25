Евфросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1796
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Положий) Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Положий Никита Осипов
Смерть
Неизвестно