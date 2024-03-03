Губина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 22.02.1924

Дочь: Дроздова Мария Ивановна

Мать ребёнка: ?

д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Григорий Иванович

Мать ребёнка: ?

д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: ?

д.Шестаково Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна (Муся)

Мать ребёнка: ?

д.Шестаково Воронежская область
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