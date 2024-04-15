Денисенко (Романченко) Феодора Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
13.05.1905 ст.
Дмитрий Николаевич Щербаков
Восприемник
31.10.1906 ст.
Матрона Антоновна Романченко
Восприемник
05.08.1907 ст.
Емельян Николаевич Щербаков
Восприемник
16.02.1908 ст.
Марина Антоновна Романченко
Бракосочетание
09.11.1908 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF6-6?i=304&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
31.03.1911 ст.
Мария Степановна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно