Денисенко (Романченко) Феодора Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Романченко) Феодора Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
13.05.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Николаевич Щербаков
Восприемник
31.10.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Антоновна Романченко
Восприемник
05.08.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Емельян Николаевич Щербаков
Восприемник
16.02.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Марина Антоновна Романченко
Бракосочетание
09.11.1908 ст.

Муж: Денисенко Федор Павлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSF6-6?i=304&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
31.03.1911 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Степановна Котенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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