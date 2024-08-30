Ступина Анна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти15.12.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1780
Дочь: (Ступина) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Ступин Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ступина Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Ступин Семен Алексеевич
Смерть
15.12.1818