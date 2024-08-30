Ступина Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина Анна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

15.12.1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1780

Дочь: (Ступина) Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Ступин Семен Алексеевич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ступина Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Ступин Семен Алексеевич

Смерть
15.12.1818
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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